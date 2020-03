Benevento, Inzaghi: "Dobbiamo vincere questa battaglia" Il tecnico giallorosso: "Stare a casa è solo un piccolo sacrificio. In città non c'è nessuno"

Pippo Inzaghi è intervenuto questa mattina a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Il tecnico giallorosso si è soffermato sull'emergenza legata al Coronavirus che ha bloccato anche il calcio italiano:

"Restare a casa non ci costa nulla, dobbiamo dare questo sacrificio: solo così vedremo i risultati sperati. Pensate che ci sono persone in un letto di ospedale, mentre voi siete a casa. In centro a Benevento non vedo davvero nessuno. In questo momento è difficile restare impassibili. Tutti, nel loro piccolo, stanno facendo la loro parte".

Inzaghi, insieme ai compagni di squadra con i quali vinse il mondiale in Germania nel 2006, ha avviato una raccolta fondi per la Croce Rossa: "Servirà - continua il tecnico - per rafforzare tutte le strutture sanitarie. Gli italiani danno il meglio di sé in questi periodi. Adesso c’è questa battaglia da vincere tutti insieme e spero che presto si possa ritornare a parlare di calcio. Vedo molta gente soffrire per cui chiedo a tutti di stare a casa. È solo un piccolo sacrificio”.