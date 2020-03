Sandro Sabatini in diretta con la maglia del Benevento Omaggio del giornalista Mediaset: "E' giusto pensare anche ai giallorosssi e al Monza"

Piacevole sorpresa fatta da Sandro Sabatini ai tifosi del Benevento. Il noto giornalista Mediaset ha avviato la consueta diretta Facebook odierna, sulla pagina facebook dell'emettente milanese, con la maglia giallorossa. Lo stesso ha esordito nel dire: "In un momento così complicato non dobbiamo pensare solo alla Juventus, ma anche a squadre come il Benevento e il Monza".

Un chiaro riferimento, quello effettuato a sanniti e brianzoli, a due compagini che hanno praticamente vinto il campionato di propria competenza, ma al momento sono in stand by a causa dell'emergenza legata al Coronavirus.

Tra i commenti della diretta, molti tifosi giallorossi hanno espresso il proprio entusiasmo per la scelta del giornalista che, lo ricordiamo, nell'anno in cui la Strega militò in serie A fu omaggiato con la maglia del centrocampista Sandro.