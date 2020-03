Benevento, Maggio: "Supereremo anche questa situazione" Il capitano giallorosso: "Il futuro? Ora penso alla Strega. Resterò sicuramente nel calcio"

Nel corso della videochiamata con Salvatore Esposito (clicca qui per i dettagli), capitan Maggio ha parlato del momento complicato in cui si è costretti a vivere per debellare l'emergenza da Coronavirus:

"Purtroppo siamo rinchiusi in casa, speriamo che passi tutto in fretta. Devo dire che la gente ha recepito il messaggio, vedo Napoli e Benevento che sono completamente vuote. Dopo quanto accaduto al Nord, spero che al Sud si siano mossi in anticipo per fronteggiare al meglio l'emergenza, altrimenti sarebbe dura soprattutto dal punto di vista sanitario. Supereremo anche questa, ne sono sicuro".

Sul suo futuro non si è sbilanciato: "Per ora voglio continuare a giocare e ottenere la serie A con il Benevento. E' chiaro che il tempo stringe. Ho tante idee, ma sicuramente resterò nel calcio. Devo dire che mi piacciono molto i bambini, non è escluso un mio impegno in un settore giovanile".