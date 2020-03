Caldirola: "Vigorito ci è vicino. Benevento è deserta" Il centrale difensivo giallorosso: "La gente sta rispondendo bene a questa emergenza"

Lunga chiacchierata tra Luca Caldirola e il giornalita di Dazn Riccardo Mancini, attraverso Instagram. Il centrale difensivo giallorosso ha raccontato la propria routine in tempo di quarantena:

"Purtroppo vedo che questa situazione andrà un po' per le lunghe. Stare senza calcio è molto dura non solo per noi, ma per tutto il paese. La quarantena non è impegnativa: ci hanno chiesto di stare in casa, non di andare in guerra, anche se le giornate cominciano a diventare lunghe. Per quanto riguarda gli allenamenti, cerchiamo di attrezzarci nel migliore dei modi attraverso un programma che ci hanno fornito. Facciamo vari esercizi e ci muoviamo tramite cyclette o tapis ruolant. Ieri sono uscito per la prima volta per fare spesa e in giro non ho visto nessuno, Benevento è deserta. E' una cosa positiva, in altre città la gente non ha capito la gravità della situazione mentre qui c'è stata una risposta positiva".

Caldirola ha parlato anche del presidente Vigorito:

"Mi ha chiamato ieri sera, sta sentendo un po' tutti noi calciatori. E' una persona sempre presente, anche in questi momenti. Un presidente così è difficile trovarlo nel mondo del calcio perché fa tutto con grande passione. Dobbiamo tenercelo stretto. Di lui mi è rimasta impressa la grande calma mostrata dopo la sconfitta nei play off con il Cittadella, ci ha trasmesso tanto".

Sulla lotta promozione non ha dubbi: "Ci sarà una vera e propria bagarre per il secondo posto. Crotone e Frosinone sono molto attrezzate, mentre lo Spezia gioca un grande calcio. Speriamo di riprendere presto perché vogliamo festeggiare la promozione":