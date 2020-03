Benevento, i consigli dei giallorossi per il weekend a casa Gli stregoni rinnovano l'appello di non uscire per contrastare il coronavirus

Secondo weekend senza calcio giocato in Italia. L'emergenza legata al coronavirus costringe a trascorrere le giornate tra le mura domestiche e i giallorossi, tra un allenamento in casa e l'altro, hanno approfittato dei canali social del Benevento per dare qualche prezioso consiglio ai tifosi per trascorrere il fine settimana in quarantena.

Gaetano Letizia si è dato ai fornelli, pronto a realizzare un ciambellone light. Interessanti letture, invece, per Lorenzo Montipò che è alle prese con "The China Study", un manuale dedicato interamente all'alimentazione. Ore felici per la piccola bambina di Roberto Insigne, alla quale il calciatore giallorosso ha letto la fiaba "Capitani coraggiosi".

Trascorrere il weekend davanti alla televisione Riccardo Improta che ha consigliato ai tifosi di cominciare una bella serie televisiva, in particolar modo la famosa "Prison Break". Giochetti con la palla, invece, da parte di Andres Tello.

Momenti di svago in un periodo particolare per gli stregoni, in attesa che l'emergenza possa finire al più presto in modo da tornare in campo per allenarsi e proseguire il cammino verso la promozione in serie A.