Benevento, diretta Instagram di Letizia su Ottochannel L'appuntamento è fissato a domani sul profilo social di 696

Sono momenti in cui c'è paura per via dell'emergenza coronavirus, ma anche tanta voglia di tornare alla normalità e in particolare al Ciro Vigorito per sostenere i colori giallorossi. Per cercare di ridurre la distanza con la Strega, a partire da domani potrete gustarvi in diretta le interviste realizzate ai calciatori giallorossi attraverso il profilo Instagram ufficiale di Ottochannel 696. Tanti i temi che verranno trattati, dalla sosta forzata, alla possibile ripresa del campionato fino alle più svariate curiosità sulle giornate che gli stregoni stanno vivendo rinchiusi in casa. Ovviamente potrete interagire nel corso della diretta con le domande.

Domani sarà la volta di Gaetano Letizia. L'appuntamento è fissato alle 16:30 sul profilo Instagram di Ottochannel 696 che potrete trovare cliccando qui.