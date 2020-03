Ferrero: "Serie A a 21-22 squadre con il Benevento" Il massimo dirigente della Sampdoria spinge verso la chiusura anticipata del campionato

Fervono le discussioni sulla possibile ripresa dei campionati, ipotesi che rischia di tramontare se la situazione legata al Coronavirus non dovesse placarsi. In serie A molti presidenti spingono verso la chiusura anticipata, tenendo accese le speranze del Benevento con l'apertura verso un torneo a 22 squadre, grazie alle promozioni dei sanniti e del Crotone. Tra questi c'è anche il massimo dirigente della Sampdoria, Ferrero, che si è espresso così ai microfoni di Radio Radio:

"C’è gente che muore, combattiamo una guerra che non si vede e parliamo di calcio? Ancora vogliamo parlare di calcio?. La Serie A sarà la stessa di quest’anno. Per me il campionato finisce qui. L’anno prossimo si potrebbe giocare a 21-22 squadre. Il Benevento che ha 69 punti che deve dire? Non può restare a guardare. Scudetto? So che Lotito mi odierà ma così è la vita, non è che siamo noi ad aver voluto questa disfatta. La prima adesso è la Juve? Per me finisce così, con queste posizioni. Questa è la direzione da prendere se vogliamo fare gli Europei».

In tanti appoggiano l'idea della Strega in massima serie, come tra l'altro meriterebbe per via dell'andamento straordinario fatto registrare nel corso della stagione. Al momento, però, si tratta solo di ipotesi. Nelle prossime settimane si potrà capire meglio come sarà il prossimo futuro del calcio italiano.