Pordenone, Tesser: "Non si può negare al Benevento la serie A" Il tecnico del Pordenone: "I giallorossi hanno dimostrato di meritarla ampiamente"

Anche il tecnico del Pordenone, Attilio Tesser, ha parlato sulle possibili sorti del campionato di serie B. In tal senso, attraverso le colonne del Gazzettino, ha sottolineato l'importanza - in caso di stop definitivo - di riconoscere quanto maturato sul campo fino a questo momento:

"Premesso che la cosa migliore senza dubbio sarebbe quella di poter concludere in campo la stagione corrente, io ritengo che in caso di stop definitivo meriti e demeriti acquisiti nelle ventotto giornate giocate vadano riconosciuti subito. Tanto per fare l’esempio più evidente, non si può negare al Benevento la gioia e la soddisfazione di una promozione in Serie A che ha dimostrato ampiamente di meritare dominando in maniera assoluta il campionato. Per le altre due promozioni e per le retrocessioni, Lega B e Federcalcio dovrebbero trovare una soluzione concordata".