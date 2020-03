Ipotesi proroga dei contratti: la situazione del Benevento La Fifa sarebbe pronta a posticipare la scadenza dopo il 30 giugno

Sembra che la Fifa sia intenzionata a concedere una proroga dei contratti ai calciatori, allungandone la scadenza a una data posteriore al "classico" 30 giugno. Sarebbe un aspetto non di poco conto, dato che permetterebbe alle varie leghe di chiudere la stagione anche a luglio. E' chiaro che successivamente saranno effettuate delle sostanziali modifiche alle finestre di mercato, in modo che i club possano subito prepararsi all'annata che verrà effettuando le varie operazioni nel migliore dei modi.

Nell'anticipazione, riportata da Reuters, si legge anche che club e atleti sono chiamati a lavorare per trovare una soluzione adatta al pagamento degli stipendi durante le interruzioni dovute all'emergenza coronavirus. In tal senso già è stata ipotizzata quest'oggi, per quanto riguarda l'Italia, la cassa integrazione per tutti quei calciatori professinisti che non superano un reddito di 50mila euro.

In casa Benevento, per quanto riguarda la gestione dei contratti, c'è davvero poco da tenere in considerazione. Le operazioni effettuate nel corso degli ultimi due anni hanno permesso di costruire una rosa interamente di proprietà. Non ci sono prestiti, quindi il sodalizio giallorosso potrà gestire i suoi tesserati come meglio crede. Ovviamente non mancano i calciatori in scadenza, come i vari Coda, Gori, Manfredini, Maggio e Gyamfi. Se il rinnovo non dovesse avvenire nei prossimi mesi, quindi, in base alle possibili nuove disposizioni della Fifa potranno vestire la maglia giallorossa fino al termine della stagione, anche dopo il 30 giugno.