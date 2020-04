Benevento, scopri il giallorosso più presente in serie B A quasi 4 anni dalla storica promozione tra i cadetti, c'è un attuale stregone davanti a tutti

Il prossimo 30 aprile il Benevento celebrerà il quarto anniversario dalla storica promozione in serie B. Il rapporto tra la Strega e la serie cadetta è stato a dir poco entusiasmante, viste le tre stagioni da protagonista vissute e che hanno portato a una promozione e "mezza", in attesa della possibile ripresa dopo la sospensione. Per quanto riguarda i numeri, la continuità del progetto dato vita dalla società ha permesso a molti dei calciatori che compongono l'attuale rosa di scalare la classifica dei più presenti in serie B nella storia del Benevento Calcio.

Al primo posto c'è Nicolas Viola. Il centrocampista si è unito ai colori giallorossi nel gennaio del 2017, rivelandosi tra i protagonisti della prima promozione in serie A. Con il tempo ha racimolato sempre più presenze, arrivando a contarne 72. Nessuno ha fatto meglio di lui. Subito dopo c'è Massimo Coda, fermo a quota 63. Sul gradino più basso del podio figura Gaetano Letizia a 58, capace di scalzare Del Pinto che vanta 57 apparizioni.

Al quinto posto c'è Montipò a 55, seguito da Improta a 53, Insigne a 52 e Tello a 47. Per trovare un calciatore che non figura nell'attuale Benevento, bisogna arrivare alla nona piazza, occupata da Fabio Lucioni che in un anno totalizzò la bellezza di 46 gettoni. Alle sue spalle c'è Fabio Ceravolo che condivide la decima posizione con Massimo Volta, entrambi con 43 presenze.

Una "top ten" di tutto rispetto, che dimostra anche la qualità delle rose costruite per affrontare il secondo campionato più importante in Italia.