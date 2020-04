Maggio: "Futuro? Da calciatore sicuro a Benevento" Il capitano giallorosso: "Già ho parlato con la società, aspettiamo l'evolversi della stagione"

Nel corso di una diretta Instagram con il profilo di Gianluca Di Marzio, capitan Maggio ha parlato dell'esperienza giallorossa e del futuro. L'esperto esterno difensivo è in scadenza di contratto, ma è sempre più probabile una sua conferma, come tra l'altro anticipato qualche giorno fa dallo stesso direttore sportivo Pasquale Foggia:

"Mi sento ancora calciatore - ha affermato Maggio - con la società già ci siamo parlati, non avrei nessun problema a restare. Ovviamente aspettiamo l'evolversi del campionato: la voglia di continuare c'è. Se dovessi continuare a giocare, sarà sicuramente a Benevento".

Ha poi parlato dell'ambiente giallorosso:

"Qui c'è una società sana. Lo scorso anno volevo avvicinarmi a casa dopo l'esperienza di Napoli, poi fortunatamente è arrivata la chiamata del Benevento. Il presidente Vigorito è come se fosse un padre per tutti, la sua presenza per noi calciatori è molto importante. La determinazione di tornare nel calcio che conta è servita. Lo scorso anno ci siamo andati vicini, peccato non esserci riusciti. Il primato di questa stagione è frutto del sacrificio e del tanto lavoro da parte di ogni componente. Inzaghi? Ci siamo trovati subito. E' un tecnico che ti fa stare bene e che non lascia nulla al caso. Con lui ho un bellissimo rapporto, parliamo spesso anche quando le cose rischiano di non andare per il verso giusto. Sono molto contento di averlo trovato".