Benevento, due anni fa la storica vittoria a San Siro Il 21 aprile del 2018 il punto più alto della storia calcistica sannita

Ci sono degli stadi che mettono soggezione solo a nominarli, che giocarci rappresenta uno dei punti più alti della carriera di ogni singolo calciatore. Tra questi c'è San Siro, la "Scala del Calcio", la casa del Milan e dell'Inter. Il 21 aprile di due anni fa, il Benevento si tolse lo sfizio di violare l'impianto sportivo milanese, riuscendo a portare a casa un successo storico: una soddisfazione ininfluente per la classifica, ma che resta una pietra miliare della storia calcistica di tutto il territorio.

A dir la verità anche in occasione del match con l'Inter, giocato qualche settimana prima, la Strega si impose a testa alta, dando vita a una prestazione che avrebbe meritato un risultato diverso dalla sconfitta. Nella seconda gara di San Siro, però, non si lasciò sfuggire la prima e unica vittoria in trasferta conquistata lontano dal Ciro Vigorito in serie A, propiziata da una marcatura di Pietro Iemmello.

Indimenticabili le scene d'esultanza della squadra e dei tifosi al termine della gara, con un abbraccio tra le parti lungo e affettuoso, scandito dalle note di "che vinca o che perda". Festeggiamenti ai quali partecipò anche un commosso presidente Vigorito che in seguito rivelò che quel successo era interamente dedicato al fratello Ciro, da sempre tifoso del Milan e prezioso dirigente giallorosso.

Un risultato che poi si è rivelato un segno del destino: proprio contro i rossoneri, il Benevento ha conquistato solo risultati positivi (all'andata ci fu lo storico pareggio di Brignoli). Oggi sulla panchina giallorossa c'è Pippo Inzaghi, storica bandiera del Milan e proprio con la sua guida la Strega è pronta a ritornare tra i grandi, nell'attesa di scendere ancora una volta in campo nella "Scala del calcio".

Ecco il tabellino di Milan - Benevento:

MARCATORE: Iemmello al 29' p.t.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Borini (dal 4' s.t. Suso), Kessie, Biglia (dal 27' s.t. Locatelli), Bonaventura; Cutrone, André Silva (dal 16' s.t. Kalinic). (A. Donnarumma, Storari, Abate, Antonelli, Gomez, Musacchio, Mauri, Montolivo). All. Gattuso.

BENEVENTO (4-3-1-2): Puggioni; Sagna, Djmsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro, Djuricic; Viola (dal 31' s.t. Parigini); Brignola (dal 23' s.t. Venuti), Iemmello (dal 16' s.t. Diabaté). (Brignoli, Sparandeo, Gyamfi, Billong, Rutjens, Del Pinto, Sanogo, Volpicelli, Coda). All. De Zerbi.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

NOTE: Espulso Diabaté (B) per doppia ammonizione; ammoniti Sagna (B) e Kessie (M) per comportamento non regolamentare, Locatelli (M) per gioco scorretto.