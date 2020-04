In corso la giornata sulla tutela della salute nello sport La manifestazione è stata organizzata dalla fondazione Polito in memoria di Andrea Fortunato

In questi giorni - precisamente dal 24 al 26 - si celebra la seconda edizione della giornata mondiale sulla tutela della salute nello sport, organizzata dalla Fondazione Polito. A causa del coronavirus, la stessa si sta tenendo in modalità virtuale ed è dedicata alla memoria del compianto Andrea Fortunato.

Davide Polito, presidente della Fondazione, ha presentato così l'evento:

"La giornata, a dir la verità, doveva entrare in diverse manifestazioni e tenersi su svariati campi sportivi, di Serie B e non solo. Vista l’emergenza in cui ci troviamo abbiamo dovuto virare, forzatamente, su un evento di tipo virtuale. Invito tutti a condividere la notizia, sui vari social, per ricordare anche la memoria di Andrea Fortunato. Sabato ricorrerà, purtroppo, il 25 anniversario dalla sua tragica scomparsa".

La stessa Fondazione, dal 2006, conferisce anche con il “Premio Andrea Fortunato – Lo Sport è Vita”. Il riconoscimento viene rilasciato a personaggi dello sport, della medicina e del giornalismo che si sono distinti nel sociale e nella solidarietà.