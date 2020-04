5 sostituzioni, via libera dalla Fifa: il Benevento sorride Inzaghi potrà contare su due cambi in più: un aspetto positivo per una rosa come quella sannita

La Fifa ha dato il proprio benestare per l'attuazione temporanea delle cinque sostituzioni. Una proposta che adesso dovrà essere ratificata ufficialmente dall'Ifab, poi spetterà a ogni singola federazione decidere se attuarla o meno. E' chiaro che la Figc sarebbe orientata ad accettarla, in modo da andare incontro alle esigenze dei calciatori che - nel caso di ripresa dei campionati - saranno costretti ad affrontare una lunga serie di partite ravvicinate con temperature estive. Per evitare possibili perdite di tempo, si starebbe pensando all'attuazione dei cambi in tre momenti di gioco a esclusione dell'intervallo: come avviene nei campionati giovanili.

E' una scelta che farà sicuramente piacere al Benevento. La compagine giallorossa vanta una rosa lunga, con elementi di primissimo piano in tutti i reparti. Un aspetto che rappresenta un vantaggio in vista delle dieci gare che mancano all'appello per completare la stagione, ma che potrà permettere a Pippo Inzaghi di utilizzare anche quegli elementi che hanno giocato meno, come i vari Vokic, Gyamfi, Di Serio e Del Pinto.

Il tecnico giallorosso, tra l'altro, si è dimostrato un vero e proprio re dei cambi: ne ha totalizzati ottantuno che hanno fruttato ben diciassette gol; nessuno vanta dei numeri migliori in termini realizzativi nel campionato cadetto. Impressionante il rendimento di Riccardo Improta da subentrato: l'esterno offensivo è stato gettato nella mischia in quattordici occasioni, nelle quali ha messo a segno tre gol e confezionato altrettanti assist. Un vero e proprio "spacca partite", come tra l'altro lo stesso Inzaghi l'ha etichettato più volte.

Un dato che fa riflettere e che accomuna anche tutti gli altri giallorossi. In fondo è stato proprio lo spirito di abnegazione e la dedizione di tutto il gruppo, anche da parte di chi ha trovato un minutaggio minore, a rivelarsi il vero segreto del Benevento dei record.