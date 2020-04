Salvatori: "Perché il 18? Nei centri sportivi c'è più tutela" Il medico sociale del Benevento: "Nei parchi c'è un rischio maggiore per i professionisti"

Nel ricco parterre di Ottogol c'è stato anche Salvatori. Il medico sociale del Benevento Calcio si è espresso in merito all'organizzazione del sodalizio giallorosso dal punto di vista sanitario per quanto riguarda la possibile ripresa:

"Bisognerà ripartire in totale sicurezza. E' chiaro che per rispetare il protocollo bisognerà fare dei sacrifici che la nostra società già sta facendo, attraverso una spesa economica non trascurabile. Noi siamo pronti. Già qualche settimana fa abbiamo deciso di seguire le indicazioni dei due protocolli imposti dai medici e dalla figc: entrambi sono difformi e distanti, ma nonostante tutto li attuiamo facendo anche qualcosa in più. Ci stiamo muovendo per la sanificazione e il rinvenimento dei tamponi. Forse in serie B siamo una realtà unica, ma devo dire che siamo anche fortunati per la presenza di centri di eccellenza in campania che ci permettono di muoverci celermente. Dispiace che dopo l'ultimo decreto, si permetterà a dei professionisti di fare attività nei parchi, mentre non sarà lo stesso per le squadre che utilizzerebbero un centro sportivo dove c'è una tutela totalmente differente".

TRASFERTE - "E' un aspetto importante. Personalmente per favorire la ripresa opterei la scelta delle regioni che sono state colpite di meno, dando vita a un finale di stagione in stile mondiale":