Ufficiale, in Francia promosse le prime due della Ligue 2 Il campionato transpalino è stato definitivamente sospeso a causa della pandemia

La Francia è stata una delle poche nazioni che ha palesato sin da subito delle idee chiare legate alla situazione relativa al mondo del calcio. E' chiaro che la federazione transalpina non vanta dei numeri come quelli fatti registrare, soprattutto a livello economico, in Italia, Spagna, Germania e Inghilterra, ma è indicativo il fatto che si è tenuto conto della classifica maturata fino al momento della sospensione, rispettando il merito sportivo.

Interessante l'aspetto relativo al sistema di promozioni e retrocessioni, con le ultime due della classifica - Tolosa e Amiens - che hanno salutato la Ligue 1 in favore di Lens e Lorient che festeggiano l'accesso al massimo campionato francese. Non mancheranno ricorsi, ma è chiaro che questa decisione "definitiva" potrebbe essere presa in esame se dovesse esserci la chiusura anticipata della stagione anche in Italia. A quel punto il Benevento salirebbe meritatamente in serie A, forte del primato in classifica maturato nel corso del campionato.