Schiattarella: "Nessuno può toglierci la serie A" Il centrocampista del Benevento: "A febbraio già eravamo sicuri. Ci sentivamo invincibili"

Pasquale Schiattarella non vede l'ora di scendere in campo. Il centrocampista giallorosso, intervistato da "La Gazzetta dello Sport", ha espresso la propria opinione in merito alla sospensione dei campionati:

"Vedere tutto in discussione è triste, nessuno può levare la A a chi ha 23 punti di vantaggio. Mi auguro che si possa ripartire. Leggo che dal 4 tutti possono uscire a correre. Ma come fa un calciatore di A ad andare a correre per strada? Non è meglio riaprire i centri sportivi? Mi sentirei più sicuro. Se non si riprenderà la stagione, promozioni e retrocessioni vanno stabilite per tanti motivi: le società che hanno investito tanto, le scelte professionali dei calciatori, i risultati ottenuti. Sono cose che pesano. Un annullamento totale sarebbe impensabile. Ha ragione Kragl quando dice che smetterebbe di giocare. Mio fratello fa l'operaio, guadagna mille euro e continua a lavorare. Nel calcio c'è contatto, ma possiamo essere più controllati. Ripartire è un traino per tutti. Noi già da febbraio eravamo sicuri di farcela, scendevamo in campo e ci sentivamo invincibili".

Il coronavirus ha fatto scattare una scintilla nella mente di Schiattarella, tanto da fargli maturare l'idea di allungare la carriera:

"Prima di questa pandemia volevo giocare ancora due anni, tornare in A e dire basta. Adesso mi mancano lo spogliatoio, la partita, la rabbia. Quindi allungherò la carriera. Dopo mi piacerebbe fare l'allenatore, sto studiando qualche tesina":