Calcio, possibile riapertura dei centri sportivi da lunedì La richiesta di Spadafora al comitato tecnico scientifico dopo le direttive regionali

Il mondo del calcio gradualmente procede verso la ripresa degli allenamenti. L'ultimo decreto del governo aveva destato un po' scalpore, dato che prevede gli allenamenti individuali nei parchi ma non nei centri sportivi che garantiscono ai calciatori professionisti una tutela completamente diversa. Nonostante questo, le regioni meno colpite dalla pandemia hanno concesso alle proprie squadre la possibilità di potersi allenare: tra queste ci sono Bologna, Sassuolo, Cagliari, Napoli, Roma e Lazio che partiranno nei prossimi giorni con sedute che rispetteranno rigorosamente tutti parametri di sicurezza necessari, a partire dalla distanza sociale.

La notiza, come riporta l'Ansa, è che considerate le varie direttive regionali, il ministro Spadafora pare che abbia chiesto al comitato tecnico scientifico "di tornare a valutare la possibilità che le linee guida sullo svolgimento da lunedì degli allenamenti per gli atleti di interesse nazionale dei soli sport individuali vengano applicate anche a quelle degli atleti degli sport di squadra".

La risposta verrà rivelata nelle prossime ore, con le varie società che già si preparano per consentire ai propri calciatori di allenarsi in tutta sicurezza. Il Benevento, in tal senso, si è già organizzato da tempo e non vede l'ora di riaprire i cancelli dell'Imbriani e del Vigorito.