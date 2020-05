Calcio, ok dal Viminale per allenamenti individuali La nota che conferma i rumors di ieri. Dal 18 le sedute di squadra

Dopo i rumors di ieri, il Viminale ha dato il proprio benestare per quanto riguarda l'inizio degli allenamenti individuali anche per gli sport di squara. La comunicazione è giunta attraverso una nota: "È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l'attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento".

A questo punto le singole società si organizzeranno al meglio per consentire ai propri tesserati di allenarsi in massima sicurezza, rispettando i dettami del governo.