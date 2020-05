Benevento, niente sedute individuali ma si pensa al 18 maggio Domani potrebbe esserci un piccolo passo in avanti con la pubblicazione del protocollo definitivo

E' ormai noto che il Benevento non darà il via libera agli allenamenti individuali fino a quando non ci sarà maggiore chiarezza da parte della Figc e e del Governo. Nella giornata di domani doveva svolgersi il consiglio federale che, però, è stato rinviato a data da destinarsi. Resta una data da cerchiare in rosso, dato che la federazione inconterà il comitato tecnico scientifico per stabilire il protocollo definitivo che le società saranno chiamate a rispettare.

In tal senso il Benevento si era già mosso con largo anticipo e, nonostante le modifiche del caso, è pronto a rispettare tutti i paletti nonostante l'esborso economico che si prevede alto. A quel punto si potrà cominciare a capire meglio il da farsi, nell'attesa di una possibile comunicazione ufficiale inerente la ripresa del campionato. Quest'oggi il ministro Spadafora ha sorvolato ancora una volta, non dando spiragli di luce, affermando che al momento non si possono fare ipotesi perché tutto dipenderà dalla curva epidemiologica.

Per il 18 maggio è stabilita la ripresa degli allenamenti di gruppo, mentre entro il 25 la Figc dovrà consegnare il piano di ripartenza della stagione alla Uefa. Nel frattempo il Benevento tiene alta la concentrazione. Non è escluso che già dalla prossima settimana farà rientrare coloro che non sono città, in particolar modo lo staff tecnico, per organizzare il da farsi. La volontà del sodalizio giallorosso è quella di ripartire al più presto, non solo per mettere in cassaforte una promozione più che meritata, ma anche per tutelare l'intero sistema calcio che rappresenta un motore economico importante per tutto il paese.