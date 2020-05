Lega B, consiglio direttivo riunito: si attendono sviluppi I cadetti aspettano novità in merito al protocollo e alla ripresa del campionato

Quest'oggi si è riunito ancora una volta il Consiglio direttivo di Lega B per fare il punto della situazione in merito alla situazione in cui versa il calcio, in particolare sulle richieste presentate dalle società cadette alla federazione. Si attendono sviluppi per quanto riguarda le decisioni che verranno prese dal Governo e dalla Figc sul protocollo e sulla ripresa del campionato. Ecco il testo:

Consiglio direttivo, oggi, della Lega Serie B collegato in videoconferenza. L’incontro si è incentrato sulle questioni legate all’emergenza Coronavirus. In particolare il presidente Mauro Balata ha aggiornato i consiglieri sullo stato dei lavori all’interno dei tavoli aperti in Federazione e sulle relative richieste a tutela del sistema economico e sportivo della Serie B, votate all’unanimità dalla Assemblea e dallo stesso Consiglio direttivo nell’ultima seduta.

Nel restare in attesa delle decisioni del Governo e della Figc, alcuni consiglieri hanno evidenziato come le modalità attuali di allenamento disciplinate dal Decreto del presidente del Consiglio siano su base individuale e volontaria.