Benevento, prosegue il lavoro sul mercato per la A Nonostante il futuro incerto del campionato il ds Foggia opera per la Strega del futuro

La sospensione del campionato non ha affatto fermato il lavoro di Pasquale Foggia. Il Benevento è proiettato alla prossima serie A e non potrebbe essere altrimenti, dato che la proprietà proseguirà l'esperienza sannita solo se le verranno riconosciuti i meriti maturati sul campo anche in caso di chiusura anticipata della stagione.

E' chiaro che per la massima serie bisognerà operare in maniera chirurgica, in modo da creare un mix giusto tra la rosa attuale che non verrà smantellata e i nuovi acquisti. Quest'ultimi saranno di categoria, pronti a fornire tutta la propria esperienza in un contesto lontanissimo dalla cadetteria. La difesa sarà il reparto meno toccato, anche perché capitan Maggio va verso il rinnovo del contratto. A quel punto, con l'utilizzo di Letizia a destra e di Barba a sinistra, servirebbe un terzino mancino che possa alternarsi con l'ex Roma. A centrocampo saranno ampiamente confermati i "tre tenori" Hetemaj, Schiattarella e Viola, ai quali verranno affiancati dei volti nuovi per completare al meglio il reparto. In avanti la partenza di Coda spingerà Foggia a correre ai ripari, andando a pescare una prima punta di spessore che possa fornire un ottimo contributo, tenendo sempre in considerazione anche l'apporto di Moncini sul quale la società ha compiuto un investimento di circa tre milioni di euro. Al momento sono stati già avviati dei contatti almeno per due profili, ma bisognerà attendere il benestare da parte dei club di appartenenza e anche se gli stessi riusciranno a ottenere la permanenza in serie A.

Le attenzioni del Benevento sono rivolte anche all'estero, da dove negli ultimi anni sono sempre giunti dei calciatori che hanno dato un grande contributo alla causa. Non saranno esclusi, inoltre, anche degli acquisti di prospettiva, politica che per il sodalizio giallorosso resta sempre molto importante e che si associa al lavoro svolto con il settore giovanile.

Nonostante l'emergenza e l'incertezza, quindi, il Benevento lavora sodo e mantiene alta la concentrazione: il vantaggio temporale che la truppa di Inzaghi ha ottenuto è sfumato a causa della pandemia, ma questo non vieterà alla Strega di presentarsi al prossimo campionato nel modo giusto e con le idee chiare.