Benevento, al via prime visite e tamponi Lo staff tecnico di Inzaghi verrà controllato in queste ore. Si cominciano a programmare le sedute

Il Benevento comincia a mettersi in moto per la ripresa degli allenamenti. A dir la verità il sodalizio giallorosso è sempre stato abbastanza attivo e attento nel seguire gli sviluppi legati al futuro del calcio, organizzandosi anche con largo anticipo nel momento in cui sono stati redatti i primi protocolli dalla Figc e dal comitato tecnico scientifico. La mancanza di certezze, però, ha indotto la Strega ad aspettare ancora un po' per scongiurare spese inutili, evitando di aprire i propri impianti ai tesserati per le sedute individuali.

A meno di clamorose novità, il 18 maggio dovrebbe essere il giorno in cui cominceranno gli allenamenti collettivi. Un momento tanto atteso da tutti, perché permetterà all'intero mondo del calcio di cominciare a vivere una parvenza di normalità dopo mesi molto complicati vissuti tra le mura domestiche. Sarà importante per i calciatori ricominciare a prendere il ritmo, calpestare il manto erboso e ritrovare i compagni di squadra. Il tutto, inutile dirlo, seguendo le misure di sicurezza del caso.

In virtù di ciò a partire da oggi verranno effettuate le prime visite che interesseranno lo staff tecnico di Inzaghi. Tutti i collaboratori di Superpippo saranno sottoposti a controlli per conferirgli una nuova idoneità sportiva, poi ci saranno anche i tamponi per esorcizzare ogni possibilità di contagio. La stessa procedura verrà effettuata sui calciatori nei prossimi giorni, quando alla spicciolata si recheranno presso gli impianti utilizzati dal Benevento Calcio che nei giorni scorsi sono stati sanificati.

Successivamente ci sarà la programmazione degli allenamenti, con Inzaghi e il suo staff che fremono dalla voglia di ritornare in campo, in attesa di capire se il campionato di serie B ripartirà o meno.