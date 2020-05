Ghirelli: "Benevento? Deve prevalere il merito sportivo" Il presidente della Lega Pro: "E' un criterio suggerito anche dalla Uefa"

Nel giorno in cui l'Inghilterra annuncia la ripresa del calcio, fissata al primo giugno, in Italia si è ancora alle prese con le decisioni sul da farsi. In tal senso la Lega Pro già da tempo si è riunita per stabilire il proprio futuro, chiedendo la sospensione definitiva della stagione con le conseguenti promozioni delle prime in classifica. Un metro che premia il merito sportivo, componente sulla quale il Benevento conta nel caso in cui dovesse essere fermato anche il torneo cadetto.

Il presidente della terza serie, Ghirelli, ha rimarcato questo aspetto nel corso di 0825, trasmissione andata in onda su Ottochannel:

"Per il Benevento dovrebbe essere preso in considerazione il criterio adottato per Vicenza, Reggina e Monza. C'era un distacco in classifica, quindi per merito sportivo le società devono essere premiate. E' un metro suggerito anche dalla Uefa e non potrebbe essere altrimenti".