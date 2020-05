Benevento, si va verso il ritiro Durerebbe due settimane dal momento della ripresa degli allenamenti

Con una nota apparsa ieri dopo le dichiarazioni dei ministri Spadafora e Speranza, il Comitato Tecnico Scientifico ha tracciato le linee da seguire in vista della ripresa degli allenamenti del prossimo diciotto maggio. Importanti in tal senso le direttive per quanto riguarda la quarantena per tutto il gruppo in caso di contagio, così come la responsabilità diretta del medico sociale.

Intanto, come informato dall'Ansa, è più che probabile che le squadre dovranno restare in isolamento per ben due settimane del momento della ripresa degli allenamenti di gruppo. Questo permetterebbe di tenere sotto controllo la situazione nel migliore dei modi, favorendo la ripresa del campionato con un rischio minimo di contagio. In tal senso il Benevento dovrebbe fare tappa all'Hotel Europa di Venticano, con il ritiro che durerebbe dal diciotto maggio ai primi giorni di giugno. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori novità in merito, nel frattempo il sodalizio giallorosso è pronto a soddisfare ogni dettame per riprendere al più presto le ostilità.