Calcio, in caso di sospensione prevista norma "anti ricorsi" Un articolo presente nel nuovo decreto per non compromettere la prossima annata

Il nuovo decreto che pronuncerà il Governo nelle prossime ore conterrà anche un articolo dedicato al calcio e, in particolare, alla possibile sospensione della stagione. Se dovesse essere presa questa decisione "capitale", per non compromettere la prossima annata saranno limitati i gradi di giudizio federali nel caso dei ricorsi, incanalandoli in un unico grado presso il Collegio di garanzia dello Sport.

Nel testo si legge che "In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi le federazioni sportive possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019-2020 nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati per la successiva stagione sportiva 2020-2021".

Un articolo che favorirebbe anche il Benevento che, in caso di cristallizzazione della classifica, si troverebbe meritatamente in serie A.