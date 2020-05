Benevento, Antei al lavoro: "Rientrerò in serie A" Il centrale difensivo è alle prese con la riabilitazione dopo l'infortunio

La sua stagione è stata fermata sul più bello lo scorso 29 dicembre contro l'Ascoli, quando un intervento di gioco gli ha causato l'infortunio del legamento crociato. Luca Antei non si è perso d'animo e sta lavorando sodo per riprendere al meglio la migliore condizione. Nelle scorse settimane ha raggiunto l'Imbriani per allenarsi duramente, ma il rientro in campo non è previsto nel breve periodo, neanche nel caso di ripresa della stagione in estate:

"Non mi lamento - afferma il centrale difensivo giallorosso - al momento sto abbastanza bene. Il periodo successivo all'infortunio è stato un po' difficile. Sto facendo la riabilitazione, ma la strada è ancora lunga. Purtroppo a causa della quarantena non sono riuscito a vedere Salvatori per una previsione aggiornata, ma credo che questa stagione sia ormai andata, dovranno passare almeno tre mesi per poter essere disponibile. Punto al rientro per il prossimo campionato di serie A. Si tratta di un traguardo che meritiamo ampiamente, dato che abbiamo dominato per gran parte della stagione. La promozione era a un passo, dobbiamo solo aspettare che la situazione venga chiarita per poterla mettere in cassaforte. Importante è stato l'apporto di Inzaghi: mi ha fatto sin da subito una buona impressione, dimostrando di essere un buon allenatore. Ci ha motivati nel migliore dei modi".

Una situazione che per Antei necessita delle riflessioni importanti:

"E' un problema grave per tutti. E' chiaro che per noi il desiderio maggiore è quello di tornare a giocare, ma occorre valutare mille altri aspetti. In questo caso la salute deve essere messa al primo posto".

Antei è tra quelli che hanno vestito la maglia giallorossa nel campionato di serie A di due anni fa. Una esperienza che servirà al Benevento per affrontare al meglio la nuova partecipazione alla massima categoria:

"Servirà mantenere la giusta tranquillità che abbiamo trovato quest'anno da parte di tutti. E' indubbio che ci saranno momenti difficili, ma non dovremo mai scoraggiarci continuando a dare il massimo per conquistare l'obiettivo della salvezza.