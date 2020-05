Benevento, verso il rinvio degli allenamenti di gruppo La B sarebbe pronta a spostarli in maniera compatta di una settimana per valutare la situazione

Da lunedì sarà permesso alle squadre di calcio di dare vita agli allenamenti collettivi presso i propri centri sportivi, seguendo tutte le misure di sicurezza del caso. Gli obblighi imposti dal protocollo, però, sono di difficile attuazione soprattutto per le compagini cadette che sembrerebbero orientate a posticipare l'inizio dell'attività di almeno una settimana. In tal senso sarà importante il consiglio di domani, attraverso il quale l'intera categoria ne uscirà fuori con una decisione compatta e che verrà intrapresa da tutte le società.

E' chiaro che gli aspetti che più preoccupano, come tra l'altro anticipati dallo stesso Salvatori nel corso dell'intervista rilasciata a Ottopagine.it, sono quelli relativi al ritiro con il conseguente utilizzo di una intera struttura alberghiera per svariate settimane, il cui reperimento non è affatto semplice, così come la problematica relativa alla quarantena obbligatoria per tutta la rosa nel caso in cui anche un singolo calciatore dovesse contrarre il virus. Questo comporterebbe tante gare rinviate e il conseguente blocco del campionato, con le varie società che avrebbero speso ingenti somme di denaro per soddisfare il protocollo vanamente. A questo punto tanti club potrebbero alzare bandiera bianca, portando il Governo a scegliere la strada più facile del piano B con la conseguente cristallizzazione della classifica.

In casa Benevento si ragiona sul da farsi. Da lunedì si riapriranno i cancelli del Vigorito e dell'Imbriani per le sedute individuali, mentre per quelli di gruppo si attenderà, con la Lega B che intende procedere in maniera compatta.