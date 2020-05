Lega B, grande attesa per l'assemblea La conference call di domani potrebbe dire molto sul futuro del campionato cadetto

Domani mattina, con inizio fissato alle 11, l'assemblea di Lega B si riunirà ancora una volta in conference call per proseguire i lavori lasciati aperti lo scorso aprile. L'incontro si prevede abbastanza importante per cominciare a schiarire le nubi che aleggiano attorno al campionato cadetto. Perplessità nate dopo le linee guida imposte in vista della ripresa, con il ritiro anticipato e la quarantena obbligatoria per le squadre nel caso in cui anche un solo tesserato dovesse contrarre il Covid. Misure che andrebbero inevitabilmente, soprattutto se a campionato in corso, a bloccare ancora una volta la stagione, con le società che avrebbero affrontato inutilmente gli ingenti costi richiesti per rispettare il protocollo.

Di questo verrà discusso attentamente nel corso dell'assemblea, così come verrà ribadita la volontà di posticipare di almeno una settimana gli allenamenti collettivi per capire bene il da farsi. Non è escluso che possa essere abbozzata una eventuale data di ripresa del campionato, come fatto dalla Lega A che ha indicato nel 13 giugno l'inizio dei giochi. Si attende con impazienza, quindi, questo nuovo confronto che potrebbe dire molto sul destino della cadetteria.