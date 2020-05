Compleanno Nazionale, gli omaggi di Inzaghi e della Curva Sud Gli ultras giallorossi: "Esprimiamo dissenso per la ripresa, ma il Benevento merita la serie A"

Evento speciale per la Nazionale italiana di calcio che ha festeggiato i centodieci anni di Storia. Un anniversario che è stato ricordato da Pippo Inzaghi, attuale tecnico del Benevento e importante calciatore che ha vestito la maglia azzurra. L'allenatore piacentino ha collezionato 57 presenze nella Nazionale maggiore, diventandone anche il settimo marcatore più prolifico con venticinque marcature realizzate. Attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post con su scritto: "Tanti auguri per i tuoi 110 anni! Orgoglioso di far parte della tua storia!".

A scendere in campo anche la Curva Sud con uno striscione recante la frase: "110 anni di gloria nazionale, Benevento rende onore agli azzurri". Gli ultras giallorossi sono anche tornati sulla questione relativa alla ripresa del campionato attraverso una nota stampa:

Con questo striscione rendiamo omaggio alla Nazionale di calcio italiana, la quale oggi festeggia 110 anni di storia gloriosa è impregnata d’orgoglio. Cogliamo l’occasione per rinnovare il nostro dissenso sulla possibile ripresa dei campionati. In un momento di totale emergenza per il paese, crediamo sia giusto focalizzare le attenzioni su chi versa in condizioni critiche, in modo da cercare di rimettere in moto l’intera nazione nel migliore dei modi. Il calcio è la nostra passione più grande, ma c’è da dire che senza la presenza dei tifosi perde ogni tipo di significato. Le istituzioni, inoltre, sono chiamate a tenere conto di quanto fatto sul campo, con il Benevento che ha meritato la promozione. È un diritto che spetta a tutta la realtà sannita.