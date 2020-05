La Bundesliga in campo, Caldirola: "Prendiamo esempio" Lo sfogo del centrale difensivo che vanta esperienze in Germania

E' un giorno molto importante per la Germania che ha visto la ripresa della Bundesliga. La fame di calcio è talmente tanta che le gare del campionato tedesco sono state seguite con trepidazione anche in Italia, dove ancora si attendono notizie concrete sul destino della stagione.

Luca Caldirola ha commentato la situazione con un eloquente "Prendiamo esempio da chi è più avanti di noi. E non solamente nel calcio". Il centrale difensivo giallorosso conosce molto bene la realtà tedesca, dato che ci ha giocato per diversi anni prima di tornare in Italia e firmare con il sodalizio sannita. A fargli eco anche Pasquale Schiattarella che, sempre tramite i social, ha scritto: "Guardiamo gli altri".

Insomma, c'è voglia di tornare alla normalità con i calciatori del Benevento che attendono con impazienza di ricominciare gli allenamenti e di mettere in cassaforte la promozione in serie A.