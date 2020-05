Calcio, i campionati non riprenderanno prima del 14 giugno Arriva la nota della Figc che conferma la sospensione dei tornei

I campionati non riprenderanno prima del 14 giugno. A stabilirlo è la Figc che li ha sospesi in base alle determinazioni del nuovo decreto emanato dal Governo. Cade, quindi, l'ipotesi della Lega A di dare il via al calcio giocato a partire dal 13 giugno. Ecco il comunicato:

La FIGC, preso atto delle determinazioni assunte nel DPCM del 17 maggio recante “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” e preso atto della sospensione sino al 14 giugno 2020 degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, di cui al citato Decreto, nelle more di ogni ulteriore e auspicabile decisione della autorità competenti a riguardo, ha prorogato la sospensione dell’attività sportiva fino al 14 giugno 2020.