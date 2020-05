Benevento, Salvatori: "Siamo pronti per gli allenamenti" Il medico sociale: "Ci sarà un confronto con la società. In campo la settimana prossima"

Intervenuto nel corso di Ottogol, il medico sociale Salvatori ha tracciato il punto della situazione in merito al protocollo e al possibile inizio degli allenamenti da parte del Benevento:

“Il protocollo era irricevibile per svariati motivi: innanzitutto per l'anonimia della responsabilità penale per i medici, così come il ritiro obbligatorio nel momento della ripresa del lavoro collettivo. A questi aspetti va aggiunta la quarantena in caso di positività anche di un solo atleta”.

RISCHIO – “E’ chiaro che in tutti i campionati europei tra una stagione e l’altra non passano più di quaranta giorni, al massimo cinquanta per le Nazionali. Ora i calciatori sono stati costretti a stare fermi molto di più, si tratta di una tempistica unica nel suo genere. E’ una inattività troppo lunga che rappresenta un fattore di rischio importante”.

PROTOCOLLO – “Il primo protocollo era legato alla situazione nazionale di marzo, totalmente differente rispetto a quella in cui ci troviamo oggi e che speriamo di avere tra un mese. I numeri positivi che si stanno registrando fanno ben sperare nella ripresa”.

ALLENAMENTI – “Confermo che potevamo cominciare già da oggi. Venerdì c’è stata l’assemblea di lega che ha stabilito determinate cose, per noi cominciare la settimana prossima sarà solo un modo per prepararsi meglio. Quella di lunedì potrebbe essere una data indicativa, nel frattempo ci sarà un nuovo confronto con la società nell’attesa delle modifiche al protocollo”.