Paolo Cannavaro: "Il Benevento deve già stare in serie A" L'ex Napoli: "Merita di chiudere sul campo, ma una promozione a tavolino non sarebbe regalata"

Gradita sorpresa nel corso di Ottogol da parte di Paolo Cannavaro. L'ex centrale difensivo del Napoli, oggi collaboratore tecnico del Guangzhou, ha salutato con affetto Christian Maggio e si è espresso con grande partecipazione sulle sorti del Benevento:

"Seguo molto da vicino la compagine giallorossa. L'affetto che mi lega a Maggio è grande e gli auguro il meglio, poi c'è anche Pasquale Foggia che è un grande amico. Il Benevento merita di finire il campionato sul campo, ma in caso contrario una eventuale promozione a tavolino non sarà nulla di regalato. Anzi, dovrebbe già partecipare alla serie A. Inzaghi? Era difficilissimo da marcare, non sapevi mai dove fosse. Fuori dall'area riuscivi a tenerlo sotto controllo, ma nei sedici metri diventava devastante. In fondo i numeri la dicono lunga, stiamo parlando di uno dei calciatori più forti del nostro campionato".

Cannavaro ha chiuso nel parlare di Antei, compagno di squadra ai tempi del Sassuolo:

"E' stato molto sfortunato a causa degli infortuni che gli hanno condizionato la carriera. Ha dimostrato ampiamente di avere delle qualità da categoria superiore, ma devo dire che è più forte anche delle avversità perché è sempre pronto a rialzarsi".