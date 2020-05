Benevento, si avvicina la ripresa degli allenamenti Il via libera da parte della società dovrebbe esserci già dal 25 maggio

Manca davvero poco alla riapertura dei cancelli dell'Imbriani e del Vigorito. Il Benevento, che ha già provveduto a sanificare tutti gli ambienti, sta ultimando i preparativi per dare il via libera agli allenamenti. Come noto l'inizio delle sedute collettive per la Lega B è stata posticipata al 28 maggio, dieci giorni dopo la data inizialmente indicata dal Governo. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo confronto tra il medico sociale Salvatori e la società, anche per discutere del nuovo protocollo che in queste ore il Comitato Tecnico Scientifico sta analizzando nel dettaglio. La volontà, comunque, resta quella di ripartire già dal 25 maggio, permettendo ai calciatori di poter usufruire degli impianti sportivi del club.

Tra l'altro in questi giorni gli atleti si stanno allenando anche tra le strade della città, come dimostrato dalle foto che circolano sui social network. Un modo per tenersi in forma, abbinato agli esercizi domestici. Un "sacrificio" che sta per finire perché il Benevento dei record è pronto e determinato a ritornare in campo.