Maggio: "Pronto a restare. A Benevento c'è un progetto serio" Il capitano dei giallorossi: "Presto novità sul futuro. Vogliamo conquistare la serie A sul campo"

Ospite ieri sera di Ottogol, capitan Maggio si è subito espresso sulla voglia di tornare in campo per riprendere al più presto il campionato:

"Ci manca tanto, speriamo di allenarci quanto prima. Serviranno tutte le precauzioni del caso, ma vedo la luce in fondo al tunnel. Sono fiducioso e voglio esserlo fino alla fine. Purtroppo si sta parlando molto della serie A, mentre gli altri campionati vengono nominati poco. Spero che inizi, sarà positivo anche per il Benevento dato che di conseguenza ci saranno promozioni e retrocessioni. Potremo ottenere il salto anche a tavolino, ma vorremmo concludere il campionato sul campo perché ci sentiamo ancora in debito con tante persone. Personalmente sarò titubante fino a quando non vedrò aritmeticamente la serie A: è un traguardo che abbiamo dimostrato di meritare".

BENEVENTO - "Ho sposato questo progetto perché mi ha convinto la passione. A Benevento c'è una società sana sotto tanti punti di vista, molto ambiziosa e pronta a dimostrare il suo livello a livello nazionale e anche europeo".

CONDIZIONE - "Ci sono tante squadre in piena lotta per i propri obiettivi, quindi saranno chiamate a una partenza importante per non perdere terreno. E' chiaro che, dopo un lungo stop, potranno esserci dei problemi di natura fisica".

SERIE A - "Vogliamo ottenere la promozione per restarci, senza fare la comparsa. Il direttore e il presidente stanno lavorando per rafforzare al meglio la squadra e sono certo che sarà degna della categoria".

FUTURO - "Il virus non ci ha permesso di intensificare i contatti. La mia idea è quella di andare in serie A, poi ci accorderemo con il direttore che ha tanta stima in me e mi aspetta. Da parte mia dovrò dare una risposta, ma posso dire che vestirò sicuramente il giallorosso se dovessi continuare a giocare".