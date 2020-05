Benevento, lunedì in campo con gli allenamenti di gruppo Il club di via Santa Colomba è pronto a ripartire

Arrivano buone notizie sul fronte calcio. C'è già una prima intesa tra la Figc e il governo per la validazione del protoccolo sugli allenamenti collettivi. "Un passo importante nel percorso della ripartenza anche in Italia" ha così commentato Gravina, sempre determinato a portare avanti la politica della ripresa dei campionati. Qualcosa quindi s'inizia a muovere così come si mobilita il Benevento Calcio che aveva già deciso di partire per la prossima settimana con le sedute individuali, anticipando di tre giorni la data stabilita in assemblea di B. E come ha ribadito il medico sociale giallorosso Salvatori ad Ottogol, trasmissione sportiva su Ottochannel, il club di via Santa Colomba è sempre stato pronto: sono state sanificate le due strutture ed effettuati i tamponi a tutti i tesserati. Insomma c'è solo da tornare in campo e in attesa che ci saranno risvolti positivi anche sulla ripresa dei campionati, i calciatori e super Pippo potranno da lunedì ritrovarsi al Vigorito per riprendere il discorso lasciato in sospeso qualche mese fa.