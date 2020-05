Benevento, Alimonta: "Ecco come riprenderemo gli allenamenti" Il preparatore atletico giallorosso: "Sarà un lavoro graduale per evitare sovraccarichi"

L'attesa sta per finire. Il Benevento è pronto a dare il via agli allenamenti dopo oltre due mesi di inattività. Un momento tanto atteso dai calciatori che sono stati costretti ad allenarsi quotidianamente tra le mura domestiche e, solo recentemente, per strada. Un contesto del tutto diverso dal manto erboso, habitat naturale che non aspetta altro che essere calpestato. Già da diversi giorni Inzaghi e i suoi collaboratori si sono mossi in sinergia con lo staff medico per definire il programma di lavoro, come sottolineato dal preparatore atletico Alimonta:

"Siamo pronti a partire, nell'attesa della definizione dei protocolli da adottare. C'è stato un confronto con il dottore Salvatori per stabilire come impostare il tutto in questa prima fase. Partiremo con tre/quattro sedute individuali, per poi passare al lavoro di gruppo. Sarà difficile capire il livello di condizione con cui si presenteranno i calciatori dopo due mesi e mezzo di lavoro a casa. Procederemo con gradualità per evitare dei sovraccarichi".

Gli stregoni non vedono il terreno di gioco da oltre sessanta giorni, un periodo di inattività senza precedenti nel quale lo staff tecnico ha seguito costantemente il lavoro di ogni singolo atleta:

"Abbiamo dato una scheda settimanale per svolgere il lavoro muscolare, aspetto a cui tenevamo di più. C'è stato un programma anche per quei calciatori che potevano usufruire di tapis roulant e cyclette. Nella prima fase qualcuno non è riuscito ad allenarsi, a parte qualche esercizio come il tabata che richiede diverse serie con un piccolo recupero. Da poco gli è stato permesso di correre all'esterno,muovendosi attraverso dei lavori estensivi di bassa intensità per evitare sovraccarichi, considerato che le superfici dure come il cemento stradale non sono affatto il massimo".

Per i calciatori il rischio di fermarsi per problemi fisici è dietro l'angolo, quindi il Benevento agirà con le dovute precauzioni:

"Sarebbe un errore - sottolinea Alimonta - cercare di recuperare la condizione accelerando i tempo. Staremo molto attenti, lavorando passo dopo passo per riprendere al meglio".

La possibile ripresa del campionato comporterà lo slittamento della stagione regolare fino ad agosto, con la prossima stagione che comincerà subito dopo, riducendo di molto il periodo di preparazione. Un aspetto sul quale il Benevento sta già cominciando a rifletterci:

"Ne abbiamo parlato con Inzaghi e Foggia, ma non avendo delle date definitive risulta difficile potersi organizzare al meglio. Bisognerà capire tanti aspetti, anche perché c'è da preparare un campionato di serie A. Sarà importante questa fase, poi dopo la fine del campionato cercheremo di capire se sarà necessario fare un ritiro o utilizzare le strutture della società per affacciarci alla massima serie".