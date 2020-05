Consiglio federale, la B riprenderà: ipotesi 20 giugno La Figc è pronta a posticipare la fine della stagione al 31 agosto. La palla passa al Governo

Nel Consiglio Federale svoltosi quest'oggi è emersa la volontà da parte del mondo del calcio di portare a termine i campionati. Non ci sarà lo stravolgimento del format, con la Figc che sarebbe pronta a posticipare la fine della stagione al 31 agosto, con i campionati che dovranno terminare entro il 20 agosto. Ci sarà la ripresa di serie A, B e Lega Pro. Per il torneo cadetto si ipotizza un inizio fissato al 20 giugno. Una decisione che fa sorridere al Benevento, desideroso di mettere in cassaforte la promozione sul campo e non d'ufficio, nonostante il traguardo della serie A sia ampiamente meritato.

Adesso la palla passerà al Governo: il prossimo 28 maggio ci sarà una riunione tra il ministro Spadafora, il presidente della Lega A Dal Pino e quello della Figc Gravina per decidere in maniera definitiva il destino della stagione, prendendo in considerazione i dati sanitari nazionali legati alla pandemia.