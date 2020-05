Mercato, il Benevento ha le idee chiare per l'attacco Il modulo sarà il 4-3-2-1 anche in A

La decisione della Figc di far valere il merito sportivo in caso di chiusura anticipata dei campionati, ha ricaricato le pile alla strega, non che ce ne fosse bisogno. Tante volte i protagonisti giallorossi hanno ribadito la voglia di tornare in campo e di riprendere il discorso promozione. Ma un fastidioso timore che qualcosa potesse andare storto aveva fatto visita ad ognuno di loro. Ora torna il sorriso ma anche la consapevolezza che da lunedì si potrà iniziare con gli allenamenti. Lo stop è stato lungo ma non per Pasquale Foggia che in realtà non ha mai smesso di lavorare guardando al futuro e alla serie A. Il diesse non ha mai pensato all'ipotesi b anche perché Oreste Vigorito era stato chiaro sul possibile scenario per una permanenza in cadetteria. Sarebbe stato un torto troppo grande da mandare giù, una stilettata al cuore che avrebbe minato la permanenza del patròn nel mondo del calcio. Pericolo scampato.

MERCATO. Don Pasquale può continuare a sondare il terreno in ottica mercato. A radio kiss kiss Napoli non ha negato di avere un debole per Llorente. Potrebbe essere la figura giusta e come svincolato rientra nel 'database' dei direttore sportivo. Che continua a guardare con interesse sia a Zaza che a Lapadula. Operazioni fattibili. Ma è ancora presto per parlare di acquisti. Il primo non ha avuto una bella parentesi a Torino e la voglia di cambiare aria potrebbe essere grande. Il futuro dell'altro, di proprietà del Genoa, potrebbe essere legato al destino del Lecce. Insomma i giochi non sono ancora chiusi. Ma il Benevento ha già le idee chiare, almeno per quanto riguarda le caratteristiche: serviranno minimo quattro rinforzi. Un attaccante considerata la sola presenza di Moncini per un modulo che sarà ancora il 4-3-2-1, un centrocampista duttile, un esterno alto e un terzino sinistro con Letizia che andrà a coprire la fascia destra in alternativa a Maggio, riconfermato. L'obiettivo quindi è quello di non stravolgere la rosa e di puntare su quello zoccolo duro che, se vogliamo, ha raggiunto in B tutti i record possibili. Errore che invece fu commesso nell'ultima e unica apparizione in massima serie. Per i rinforzi, però, si pescherà in A o anche nei campionati esteri di prima fascia. Chi arriverà dovrà essere di categoria superiore per infondere alla squadra una maggiore esperienza. Perché per dirla alla Inzaghi: l'obiettivo è la salvezza ma noi non ci poniamo limiti.