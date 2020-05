Benevento, effettuati i test sierologici: tutti negativi La società giallorossa ha comunicato che da lunedì riprenderanno le attività

E' una notizia anticipata da giorni, ma quest'oggi è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte del Benevento Calcio. Il sodalizio giallorosso ha annunciato che da lunedì riprenderanno le attività della truppa di Inzaghi in seguito a numerosi controlli effettuati per la tutela della salute dei tesserati. Sono stati effettuati anche i test sierologici che hanno dato esito negativo. Ecco la nota:

Dopo il lungo stop dovuto all'emergenza Covid-19, il prossimo lunedì 25 maggio riprenderanno le attività del Benevento Calcio nel rigoroso rispetto delle norme in vigore, del protocollo e delle indicazioni ricevute dagli organi competenti. Nei giorni scorsi, in scrupolosa adesione alle misure di tutela della salute, i tesserati della prima squadra - calciatori, componenti dello staff tecnico, sanitario e dirigenziale - sono stati sottoposti ai test sierologici il cui esito è risultato per tutti “negativo”. Lo staff medico del club,inoltre, ha provveduto a valutare attraverso apposita “visita medica sportiva” le condizioni generali degli atleti. Gli allenamenti saranno svolti sugli impianti del " C. Vigorito " e dell'antistadio "C. Imbriani"