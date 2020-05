Benevento, Inzaghi: "Torniamo a mirare in alto" Il tecnico giallorosso suona la carica in vista della ripresa degli allenamenti

Era un leone in gabbia Pippo Inzaghi. Il tecnico del Benevento è stato per quasi tre mesi ad aspettare il momento di tornare in campo per rivedere i suoi ragazzi all'opera. Ha deciso di vivere la quarantena in città, concedendo interviste e rivedendo le grandi gesta del passato (una su tutte, la finale di Atene). Serrati i contatti con lo staff e, soprattutto, con Pasquale Foggia, tanto che il direttore sportivo ha confessato di parlare più con Superpippo che con la propria moglie.

E' chiaro che Inzaghi abbia accolto questo giorno, in cui il Benevento comincerà gli allenamenti individuali, in maniera entusiastica. Attraverso la propria pagina Facebook, ha pubblicato un post con su scritto "Tutti insieme torniamo a mirAre in alto!!". La prima lettera dell'alfabeto, ovviamente, rigorosamente maiuscola; quasi a rimarcare i meriti di una squadra che non vede l'ora di mettere in cassaforte un obiettivo ampiamente meritato e che ormai è diventato solo una formalità.

Inzaghi ha raccolto una miriade di complimenti da parte del mondo del calcio e la candidatura per la prossima panchina d'argento come miglior tecnico della serie B sembra essere ormai scontata. Il tecnico giallorosso, però, guarda oltre: con le restanti dieci partite da giocare e una serie A da mantenere, senza mai mollare.