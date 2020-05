Inzaghi insaziabile: "Voglio la serie A e poi tutti i record" Il tecnico del Benevento: "Abbiamo tanti obiettivi in B, a partire dalle vittorie in trasferta"

Ospite esclusivo di Ottogol, il tecnico Pippo Inzaghi si è soffermato sulla ripresa degli allenamenti avvenuta questa mattina:

"Sembrava il primo giorno di scuola. Tutti avevano una voglia incredibile di ricominciare, sono felice di averli rivisti correre. Questo è un messaggio di speranza: la vita sta ripartendo e dobbiamo fare di tutto per cercare di finire il campionato, anche se avremmo desiderato un finale diverso. Dovremo fare di necessità virtù".

RIPARTENZA - "I giocatori hanno voglia di tornare in campo. Mi sorprende ciò che ha detto Gastaldello. Visto che tutte le aziende sono ripartite, non capisco perché il calcio non debba fare lo stesso. Personalmente ho dovuto tenere a freno i miei ragazzi perché volevano allenarsi. Ho sentito mio fratello Simone e anche altri colleghi che fanno lo stesso discorso. Al di là del primo posto abbiamo sempre detto che volevamo tornare a giocare perché penso che la nazione abbia bisogno di vederci. Altri hanno fatto strani giochi legati alla classifica. Il calcio è uno sport di contatto, ma se in campo sono tutti negativi non penso che si possano contagiare".

LLORENTE - "Ha già detto tutto il direttore. Conosciamo bene le qualità di questo calciatore, ma in questo momento mi piace pensare ai miei attaccanti. Mi sono mancati molto e gliel'ho scritto anche nel gruppo whatsapp".

RECORD - "Dobbiamo tornare in campo con la voglia di prenderci tutti i record possibili, come quello delle vittorie in trasferta. Abbiamo tanti obiettivi. Ho rivisto tutte le partite per cercare di capire cosa migliorare in vista anche del prossimo anno. Abbiamo una rosa lunga, credo che sia addirittura una fortuna giocare ogni tre giorni perché così potrò utilizzare tutti, favorito anche dalle cinque sostituzioni".

QUALITA' - "Dovremo cercare di ripartire da dove abbiamo finito. Sarà diverso sicuramente, ma qualche giorno prima cercherò di far vedere ai ragazzi quanto sono riusciti a fare per convincerli ancora una volta che sono straordinari. Molti di loro hanno le qualità morali e tecniche per giocare ad alti livelli, gliel'ho detto più volte".

SERIE A - "A Benevento ho a disposizione tutto ciò che un allenatore possa desiderare: un presidente unico, un direttore molto bravo e una squadra che mi segue. Per noi è stato tutto bello. In serie A arriveranno dei momenti difficili, ma con questo contesto li affronteremo al meglio e ne usciremo con il lavoro. Con queste basi non mi preoccupa nulla".