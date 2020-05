Benevento, dieci tappe prima del saluto alla cadetteria In caso di ripresa la Strega giocherà gli ultimi 900 minuti in serie B: solo 4 le gare al Vigorito

In attesa del vertice di questa sera tra il mondo del calcio e il Governo che potrebbe dare il via libera alla ripresa dei campionati, riavvolgiamo il nastro per ricordare gli impegni che separano il Benevento dalla fine della stagione. I tabellini da riempire sono dieci, con la truppa di Inzaghi che sarà di scena in quattro incontri casalinghi e sei lontani dalle mura amiche.

Se si dovesse tornare in campo, la Strega dovrà affrontare subito due trasferte consecutive sui campi della Cremonese e dell'Empoli. Inutile dire che gli obblighi da rispettare per le società che si apprestano a giocare fuori saranno molto rigidi, soprattutto per il Benevento che sarà di scena in terra lombarda, regione più colpita in assoluto dalla pandemia.

Il Vigorito tornerà operativo in occasione del derby con la Juve Stabia, gara che potrebbe consegnare aritmeticamente la promozione. Successivamente si andrà a Crotone, per poi ospitare il Venezia e approdare in Sicilia dove ad attendere gli stregoni sarà il Trapani, compagine che al momento sta vivendo una grave crisi societaria.

Gli ultimi quattro impegni vedranno il match casalingo con il Livorno e la sfida esterna in casa del Frosinone. Il Vigorito saluterà la serie B con il Chievo Verona, mentre l'ultima partita dei giallorossi tra i cadetti sarà al Del Duca contro l'Ascoli.

La riunione di questa sera potrà fornire delle informazioni maggiori per quanto riguarda il calendario, anche se si attende una nuova assemblea da parte della Lega B nei prossimi giorni per definire il tutto nel caso in cui il governo dovesse dare il proprio benestare. Si presuppone, comunque, che la cadetteria riprenderà tra il 20 e il 27 giugno. E' sicuro che si giocherà sempre in notturna per via delle temperature estive, da valutare gli orari: al momento la Lega A ha indicato le 17, le 19:15 e le 21:30, dettati ovviamente da esigenze televisive. E' probabile che, orientativamente, gli stessi verranno adottati anche dalla B, ma verranno fornite notizie ufficiali in tal senso. Al momento si attende solo il via libera, poi si penserà al resto.