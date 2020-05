La B riparte. Il diesse Foggia: Rivedrete lo stesso Benevento "La squadra sarà pronta. A Cremona sarà una partita strana"

Si riparte il 20 giugno con il campionato cadetto. Una notizia accolta con grande entusiasmo nel Sannio. Non può negarlo il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia: "Siamo felicissimi. Finalmente tutti potranno accantonare discorsi inutili e consegnare al campo il verdetto finale". Lo stop è stato lungo ma i giallorossi non si faranno trovare impreparati: "La squadra ripartirà con grande motivazione e soprattutto con la voglia di continuare quel dirscorso interrotto l'8 marzo. Nonostante i tanti punti di distacco, c’è ancora molto da dire con giocatori che vorranno mettersi in mostra in un campionato importante come la B. Quella di Cremona sarà una partita strana, c’è la curiosità di capire come si tornerà in campo dopo uno stop così lungo. Non ci dimentichiamo che sarà comunque una riapertura parziale, sappiamo che non ci sarà il pubblico e quindi la vera essenza del calcio ma dovremo fare di necessità virtù e portare avanti il sistema anche per loro".