Benevento, pomeriggio di lavoro: domani doppia (LE FOTO) Continuano gli allenamenti per gli stregoni

Pomeriggio di lavoro per il Benevento sui campi del Vigorito e dell'Imbriani. Solite sedute con gruppi separati per la compagine giallorossa. Ancora a parte gli infortunati Antei e Sanogo. Nella giornata di domani la truppa di Inzaghi sarà impegnata in una doppia seduta.

Ecco le foto: