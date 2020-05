Benevento, Curva Sud: "Coloriamo la città di giallorosso" Gli ultras: "Tutte le componenti del Benevento Calcio verranno omaggiate"

Nuovo comunicato della Curva Sud che ha lanciato un appello al popolo sannita e, soprattutto, annunciato delle importanti novità in merito alle future celebrazioni della promozione in serie A:

Facendo seguito al comunicato emanato nei giorni scorsi, invitiamo tutti a colorare la città con qualsiasi vessillo giallorosso appeso sui propri balconi. Un modo per sottolineare l'appartenenza a questi colori, i quali si apprestano ad approdare ancora una volta nel grande calcio. Vi informiamo che la Curva Sud, attraverso degli addetti, girerà in lungo e in largo per valutare i balconi più belli e colorati, ai quali verrà assegnato un omaggio. Cogliamo l'occasione per ribadire il concetto relativo alle celebrazioni della serie A: per rispetto a chi non ce l'ha fatta e nei confronti di chi versa in gravi difficoltà, ci asteniamo da forme di festeggiamenti in piazza o caroselli. Il Benevento Calcio, in tutte le sue componenti, verrà ugualmente omaggiato dalla Curva Sud, la quale ha già in mente come rendere il giusto onore ai protagonisti di una cavalcata trionfale.