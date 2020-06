Benevento, inizia la seconda settimana di lavoro I giallorossi saranno in campo nel pomeriggio: la ripresa del campionato si avvicina

Dopo aver goduto di una domenica di riposo, il Benevento questo pomeriggio tornerà in campo per cominciare la seconda settimana di allenamenti. Mancano diciannove giorni alla ripresa del campionato e per tale motivo lo staff tecnico è pronto a intensificare la preparazione, dopo le scorse sedute che solo negli ultimi giorni hanno visto lo svolgimento del lavoro collettivo. Come noto, la Strega riprenderà il cammino verso la promozione sul campo della Cremonese, per poi fare tappa a Empoli: due trasferte consecutive molto insidiose, alle quali il sodalizio giallorosso dovrà prestare particolare attenzione nel rispetto di tutti i dettami imposti dal protocollo per le gare lontane dalle mura amiche. Sono due match importanti, anche per il raggiungimento di due record che Inzaghi tiene a ottenere, come quello delle vittorie in trasferta e dei successi consecutivi.

C'è grande attesa per la comunicazione da parte della Lega B del calendario e degli orari delle gare. E' scontato che i match si giocheranno in maniera ravvicinata, in modo da chiudere la stagione entro il prossimo 20 agosto. Ancora non c'è stata una nota ufficiale in merito agli orari, ma non ci sono dubbi sul fatto che la grande maggioranza degli incontri si giocherà in notturna per non soffrire molto le alte temperature estive che si faranno sentire soprattutto nei mesi di luglio e agosto.

Intanto questa sera ci sarà un nuovo appuntamento con Ottogol. La trasmissione di approfondimento sul Benevento Calcio, condotta da Valter De Maggio e in onda su Ottochannel 696, sarà come al solito ricca di ospiti: interverranno il direttore sportivo Pasquale Foggia, il medico sociale Stefano Salvatori, il dottor Enrico Castellacci, il procuratore Guglielmo Stendardo, il giornalista Enrico Varriale e il sindaco Clemente Mastella. L'inizio, come sempre, è fissato alle ore 21.