Benevento, gara di tennis per Pippo Inzaghi Il tecnico ha sfidato il medico sociale Salvatori

Pomeriggio di svago per Pippo Inzaghi. Il tecnico del Benevento ha dato vita a una agguerrita gara di tennis con il medico sociale Salvatori. La partita si è svolta sui campi posti lungo viale degli Atlantici, catturando le attenzioni dei tifosi e anche di diversi calciatori che sono accorsi ad assistere, tra cui i vari Letizia, Del Pinto e Improta. Non è nuovo Inzaghi a passatempi del genere, dato che in passato ha preso parte più volte a diversi tornei di tennis, tra cui il "Master Vip" che si svolge ogni anno a Milano Marittima. Neanche a dirlo, è riuscito a vincere anche in questo contesto, ottenendo il titolo singolo nel 2003 e il doppio due anni dopo in coppia con Carlo Ancelotti.

Quest'oggi Superpippo ha anche partecipato all'iniziativa #blackouttuesday, una campagna promossa attraverso i social per debellare ogni forma di razzismo all'indomani della morte di George Floyd. E' un Inzaghi che si tiene impegnato in attesa di poter guidare il suo Benevento verso la promozione in serie A.