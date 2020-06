Ufficiale, Cremonese - Benevento nel weekend del 21 giugno Nei prossimi giorni verranno comunicati date e orari. Sì alle 5 sostituzioni

E' confermato che la sfida tra Cremonese e Benevento si giocherà nel weekend del prossimo 21 giugno. Il campionato cadetto partirà il 17, con il recupero del match tra Ascoli e Cremonese. I grigiorossi, quindi, affronteranno il Benevento pochi giorni dopo con novanta minuti sulla gambe.

Al termine dell'Assemblea di questa mattina, la Lega B ha comunicato che saranno tre i turni infrasettimanali, il 30 giugno, il 14 luglio e il 28 luglio. L'ultima giornata della stagione regolare è fissata al primo agosto, con l'inizio dei playoff il 4 agosto e finale di ritorno il 20. Playout, infine, il 7 e il 14 agosto. Previsti orari pre serali e serali, che saranno comunicati insieme alla programmazione gare delle prime giornate. E' stato dato il via libera, inoltre, per le cinque sostituzioni da distribuire in un massimo di tre momenti durante la gara.

Di seguito il cammino del Benevento:

20 giugno*: Cremonese - Benevento

27 giugno*: Empoli Benevento

30 giugno: Benevento - Juve Stabia

4 luglio*: Crotone - Benevento

11 luglio* Benevento - Venezia

14 luglio: Trapani - Benevento

18 luglio*: Benevento - Livorno

25 luglio*: Frosinone - Benevento

28 luglio: Benevento - Chievo

1 agosto: Ascoli - Benevento

*da definire. In grassetto le date certe